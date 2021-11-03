Facebook запускает новую функцию: как она будет работать

Facebook запускает новую функцию / Фото Reuters

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook - он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple, сообщается на Facebook-странице Марка Цукерберга.

Речь идет о функции, которая получила название Подписки поклонников, которая позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Теперь авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется - автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.

Напомним, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.

СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.

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Также Главред писал о том, что американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.

По словам Цукерберга, название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания.

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