Facebook запускает новую функцию: как она будет работать

Теперь авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить.
Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook - он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple, сообщается на Facebook-странице Марка Цукерберга.
Речь идет о функции, которая получила название Подписки поклонников, которая позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.
Теперь авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется - автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.
Напомним, 4 октября, в Facebook, Instagram, Tiktok и WhatsApp произошел серьезный сбой. Все сайты одновременно перестали работать. Некоторые пользователи сообщают о сбое в работе YouTube. Также не работает криптобиржа Coinbase.
СМИ сообщают, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook были проданы в Даркнете.
Также Главред писал о том, что американский миллиардер Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook. Отныне компания будет иметь название Meta.
По словам Цукерберга, название Meta должно отражать новое направление, в котором планирует работать компания.
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