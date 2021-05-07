HP представила новый компьютер "все в одном" – моноблок EliteOne 800 G8

HP представила новые модели моноблоков для дома и офиса / HP

Компания HP анонсировала настольный компьютер "всё в одном" EliteOne 800 G8, продажи которого начнутся в текущем месяце. Он позиционируется как виртуальный конференц-центр для дома и офиса премиум-класса.

Производитель заявляет, что это первый коммерческий моноблок с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта. Он же подстраивает звук автоматически под музыку, кино или разговор, улучшая его.

Моноблок будет предлагаться в двух версиях – с 23,8-дюймовым экраном Full HD (1920 × 1080 точек) и 27-дюймовым дисплеем QHD (2560 × 1440 точек). Младшая модель может комплектоваться сенсорной панелью. Для обеих версий заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Ключевой же особенностью EliteOne 800 G8 называют систему отслеживания лица пользователя, которая позволяет человеку во время видеосвязи оставаться в кадре.

В арсенале моноблока – до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, твердотельный накопитель М.2 PCIe NVMe вместимостью до 2 Тбайт, выдвижная 5-Мп камера, порты DisplayPort, HDMI и Ethernet, поддерживаются беспроводные протоколы Bluetooth 5 и Wi-Fi 6.

Вдобавок были представлены три модели линейки HP EliteDesk 800 G8:

HP EliteDesk 800 G8 Desktop Mini Business PC – высокая производительность и удобство использования в небольших пространствах. Ориентированный прежде всего на офисное использование;

HP EliteDesk 800 G8 Small Form Factor Business PC – предоставляет гибкость и возможность апгрейда для IT,

EliteDesk 800 G8 Tower Business PC – обеспечивает наибольшую производительность для интенсивной работы с графикой.

В Украине модели поступят в продажу в июле 2021 года по следующим ценам:

EliteOne 800 G8 AiO (Raza)​ — от 37 499 грн;

EliteDesk 800 G8 TWR — от 28 199 грн;

EliteDesk 800 G8 SFF — от 28 199 грн;

EliteDesk 800 G8 DM — от 24 799 грн,

Ранее в этом году компания Samsung представила новое поколение мониторов для дома и офиса Они разбиты на серии S8, S7 и S6, имеют диагональ от 24 до 34 дюймов и разрешение QHD, UHD и UWQHD.

О старте продаж мониторов в Украине будет сообщено дополнительно.