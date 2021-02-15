Игры для двоих: 10 увлекательных мобильных игр на Android и iPhone

10 увлекательных мобильных игр, в которые можно играть вдвоём / TheNextWeb

Проводить время за интересной игрой в разы приятнее с близкими людьми. Именно поэтому индустрия разработки видео игр на смартфоны регулярно радует пользователей новыми и не менее захватывающими продуктами.

В данной заметке собраны Топ-10 лучших онлайн игр для мобильных устройств, состязательных или совместных. В этом списке – игры разных жанров, так что здесь каждый найдет что-то интересное лично для себя.

Drive Ahead!

Аркада в режиме соревнования, основной целью которой является уничтожение головы противника. При этом, пользователи управляют самым различным транспортом. Есть множество методов и тактик: можно сталкивать оппонента, переворачивать, выкинуть его машину на пилу и т.д.

В игре предоставляется огромный спектр локаций, а также транспортных средств для управления со своими уникальными возможностями.

Скачать Drive Ahead на iOS | Android.

Ice Rage

Игра про хоккей. Геймплей заключается в матче 2х2 (один юнит в поле и один вратарь в каждой команде) Отличается высокой динамичностью матчей и уникальным подходом к каждому противостоянию за счет аутентичных персонажей со своими специальными возможностями, доступных для команды.

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BADLAND

Инди сайдскроллер, который легко адаптировали под многопользовательский режим. При выборе игры на двоих онлайн каждый участник получит собственную область экрана для управления.

Принцип игры идентичен одиночной версии, однако уровней для прохождения пока что меньше.

Скачать BADLAND на iOS | Android.

Правда или ложь

Это всем известная игра-викторина. Отличие онлайн игры на двоих в том, что отвечать на вопросы нужно по очереди. В целом, продукт полон различных увлекательных вопросов, которые помогут украсить множество вечеров.

Скачать Правда или ложь на iOS | Android.

Виселица

Ещё одна игра в жанре интеллектуальной викторины. Однако теперь более интерактивная. Пользователям предлагается угадывать слова и подбирать к ним буквы. Присутствует возможность случайной генерации слов, а также прописывать слова самостоятельно.

Скачать Виселица на iOS | Android.

Морской бой 2

Культовая игра, которая запечаталась в памяти множества людей. Приятный каноничный дизайн мобильной игры на двоих точно не оставит равнодушным. Режим на двоих реализован по принципу поочередной расстановки кораблей, а после самих "выстрелов".

Скачать Морской бой 2 на iOS | Android.

Real Chess 3D

Шахматы в 3D формате. В режиме игры на двоих при каждой передачи хода меняется угол игры, а потому играть будет комфортно обоим игрокам независимо от цвета фигур. Есть возможность персонализировать партию путем выбора дизайна фигур и доски.

Скачать Real Chess 3D на iOS | Android.

Glow Hockey 2

Аэрохоккей с уникальным неоновым дизайном. Яркие цвета, а также реалистичная физика поведения шайбы точно поможет пользователям "зависнуть" в этой игре на двоих надолго. Бесплатно можно менять облицовку стола для игры, а также расцветку других деталей.

Скачать Glow Hockey 2 на iOS | Android.

King of Opera

Простая, но не менее забавная игра. Суть ее заключается в управлении свои певцом так, чтобы продержать его как можно дольше в свете единственного прожектора на сцене. Автоматически юниты кружатся на месте, однако после нажатия на экран они начинают движение. Интересная игра на двоих точно подарит вам множество приятных эмоций.

Скачать King of Opera на iOS | Android.

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