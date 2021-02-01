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Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа

1 февраля 2021, 20:40

Учимся определять мошенников, избавляемся от нежелательных звонков и телефонного спама.

Как узнать, кто звонил с неизвестного номера / PicsArt

Звонки с неизвестных номеров – проблема, которая волнует не только людей-интровертов. Со скрытых и не подписанных номеров зачастую могут звонить все, от банальных банковских работников, которые предлагают услуги, до настоящих мошенников, придумавших новый способ телефонного вымогательства денег у неопытных пользователей.

Однако способ проверить, кто звонит с номера, есть. И он не один. О том, как перестать тратить собственные нервы и время на спам в телефонном режиме, а также проверить неизвестные входящие звонки будет изложено ниже.

Использовать поисковик для поиска номера

Один из самых простых способов определить владельца номера – пробить его через поисковые системы. Метод в считанные секунды определит отношение комбинации цифр к той или иной организации в случае, если это очередная телефонная рассылка новых предложений услуг.

Для более тщательной проверки, можно использовать различные варианты одного и того же номера. К примеру, чтобы узнать, кто звонит с номера 032 55 410 88 можно ввести:

  • +380325541088
  • +0325541088
  • +38 (032) 554 10 88

Если это все-таки телефон, который используется в конкретной организации, вы обязательно найдете нужные результаты, используя такой подход. Доверять или не доверять отзывам, решать вам, но спамеров сервисы вычисляют с высокой долей вероятности.

Использовать специальные интернет-сервисы

Как узнать, кто звонит с незнакомого номера можно также и через различные сервисы в сети. Найти их можно простым запросом в поисковике, где в соответствующее текстовое поле нужно вставить интересующий номер.

На таких сайтах собирается база номеров по всему миру, и обычные пользователи оставляют отзывы к ним. Такая простая процедура, как проверка неизвестного номера при помощи специализированного ресурса, сможет обезопасить Вас от потенциальных мошенников и манипуляторов.

Среди наиболее известных сервисов, которые помогут найти номер и проверить его:

Проверить номер популярными месенджерами. (Viber, Telegram, WhatsApp)

Если предыдущие методы не дали результата, скорее всего дело в обычном пользователе, который звонит Вам с бытовой целью. Такие люди в большинстве случаев зарегистрированы в одном или нескольких месенджерах, а потому при их помощи можно легко определить личность владельца того или иного номера. А иногда, даже увидеть фотографию.

Для того чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, добавьте его в свою телефонную книгу с соответствующей пометкой. После этого зайдите в приложение, и в нем отобразится ваш новый контакт с фамилией, именем и фото.

Ранее мы рассказывали, как зашифровать файлы и папки стандартными методами, а также подробно рассмотрим дополнительные утилиты для шифрования данных.

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