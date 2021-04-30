В магазине Steam началась большая распродажа с хорошими скидками

В Steam началась "Золотая неделя" / Valve

В онлайе-магазине компании Valve Steam на целую неделю стартовала тематическая распродажа "Золотая неделя", в рамках которой игры японских разработчиков можно купить с внушительными скидками

Тут и две Persona, и масса Final Fantasy, и Devil May Cry, и Death Stranding, и многие другие хиты. Вдобавок в магазине проходят и другие акции вроде Дня "Звёздных войн" – их мы также учитываем.

Выгодные предложения в Steam:

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.