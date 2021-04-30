В магазине Steam началась большая распродажа с хорошими скидками

Тут и две Persona, и масса Final Fantasy, и Devil May Cry, и Death Stranding, и многие другие проекты.
В онлайе-магазине компании Valve Steam на целую неделю стартовала тематическая распродажа "Золотая неделя", в рамках которой игры японских разработчиков можно купить с внушительными скидками
Тут и две Persona, и масса Final Fantasy, и Devil May Cry, и Death Stranding, и многие другие хиты. Вдобавок в магазине проходят и другие акции вроде Дня "Звёздных войн" – их мы также учитываем.
Выгодные предложения в Steam:
- Death Stranding — 719 грн (вместо 1799 грн)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — 134 грн (вместо 537 грн)
- Metal Gear Rising: Revengeance — 215 грн (вместо 860 грн)
- Devil May Cry 5 — 639 грн (вместо 799 грн)
- NieR: Automata — 233 грн (вместо 466 грн)
- Final Fantasy XV — 350 грн (вместо 799 грн)
- Tekken 7 — 81 грн (вместо 540 грн)
- Persona 5 Strikers — 1439 грн (вместо 1799 грн)
- Tales of Vesperia: Definitive Edition — 108 грн (вместо 549 грн)
- The Evil Within — 130 грн (вместо 269 грн)
- The Evil Within 2 — 349 грн (вместо 699 грн)
- Street Fighter V — 179 грн (вместо 449 грн)
- Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден — 599 грн (вместо 1199 грн)
- Тройной Комплект EA Star Wars — 1541 грн (вместо 3797 грн)
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.