В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95%

Скидки в PS Store / Getty Images

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store к концу подходит масштабная весенняя распродажа, поэтому издатель решил запустить новую акцию со скидками на игры до 95%

На этот раз на скидки попало множество инди и старых хитов, но есть и скидки на популярные новинки, к примеру, NieR: Automata, Jedi: Fallen Order, Persona 5 Royal и многое другое. Акция завершится 13 мая в 02:00 по Киеву.

Выгодные предложения в PS Store:

MGS V: The Phantom Pain - игра, в которую стоит сыграть каждому, кто интересуется играми

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.