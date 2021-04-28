В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95%

В акции участвуют Ведьмак 3, Control, Metal Gear Solid V и многое другое.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store к концу подходит масштабная весенняя распродажа, поэтому издатель решил запустить новую акцию со скидками на игры до 95%
На этот раз на скидки попало множество инди и старых хитов, но есть и скидки на популярные новинки, к примеру, NieR: Automata, Jedi: Fallen Order, Persona 5 Royal и многое другое. Акция завершится 13 мая в 02:00 по Киеву.
Выгодные предложения в PS Store:
- NieR: Automata GOTY — 599 грн (вместо 1199)
- Persona 5 Royal — 899 грн (вместо 1799)
- Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден — 649 грн (вместо 2199)
- Ведьмак 3: Дикая Охота — 189 грн (вместо 949)
- Control — 569 грн (вместо 949)
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 129 грн (вместо 649)
- Shenmue III — 449 грн (вместо 1799)
- Kingdom Hearts: Всё в одном — 499 грн (вместо 1999)
- Batman: Arkham Knight — 421 грн (вместо 649)
- Yakuza 5 Remastered — 324 грн (вместо 649)
MGS V: The Phantom Pain - игра, в которую стоит сыграть каждому, кто интересуется играми
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.