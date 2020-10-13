УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе

13 октября 2020, 17:40

"Это же "Звездные войны" какие-то", — прокомментировал ведущий.

arma
Запись игры Arma 3 выдали за съемки из Нагорного Карабаха.. Фото: кадр из видео

Ведущий Владимир Соловьев в своей передаче "Полный контакт" показал ролик из популярной компьютерной игры Arma 3, назвав их кадрами из Нагорного Карабаха. Ведущий также сравнил происходящее с кадрами из "Звездных войн" (популярная серия фильмов. — прим. редакции):

"Это фрагменты наземно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолёт. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, ну это же прямо как "Звездные войны" какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым таким отправленным... это же человеческие жизни. И ты смотришь на это и, в общем, на самом-то деле страшно — война в 80 км от российской границы", — комментирует Соловьёв кадры из игры.

Первым на это обратил внимание блогер Полка Гика. Он снял видеоролик, в котором разобрал фрагмент, показанный Соловьевым, и показал оригинал ролика геймера из Азии, который вышел еще в августе 2020 года. С чем именно связана демонстрация подобного видеоролика — неизвестно, однако, видео быстро было распространено по сети.

А мы в редакции Главред по такому случаю решили вспомнить другие громкие скандалы, когда кадры из видеоигр выдавались за реальные события. Спойлер: таких случаев было предостаточно.

"Первый канал" и ARMA3:

Похоже, что российские СМИ питают особую любовь к популярному военному шутеру Arma. Так, например, двумя годами ранее в одном из февральских выпусков программы "Воскресное время" редакторы "Первого канала" пустили в эфир геймплей из игры, выдав его за боевые съемки из Сирии.

ARMA 3
ARMA 3 / кадр из видео

Геймплейные кадры сопровождают сюжет о погибшем в Сирии военном Александре Прохоренко.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Russia Today:

Еще одним российским СМИ, которое любит обращаться к кадрам из игр в своих сюжетах, является телеканал Russia Today. В одном из сюжетов, рассказывающих об ужасах гражданской войны в Судане, журналисты вставили кадр из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Снимок появился на экране, когда ведущая телеканала расспрашивала молодого африканского эмигранта о фронтовом детстве.

mgs
​​​​MGS V / кадр из видео

Fallout 4 и CNN:

Впрочем, западные журналисты недалеко ушли от российских в делах "игровых". В декабре 2016 года всемирно известный телеканал CNN использовал скриншот из компьютерной игры Fallout 4 для иллюстрации новости про российских хакеров. В новости речь идет о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США. На картинке при этом изображен скриншот из ролевой игры за авторством студии Bethesda.

Fallout
Fallout 4 / кадр из видео

Особого резонанса ситуация не вызвала, поскольку запись использовалась исключительно в виде фона. Но, согласитесь, случай показательный.

Assassin’s Creed и TV2:

И напоследок: корреспонденты датского телеканала TV2 в рамках репортажа, посвященному военному положению в Сирии, использовали скриншот из популярной игровой серии Assassin’s Creed, приняв столичный город Дамаск за настоящий. Справедливости ради, выглядел он вполне фотореалистично, но существующей действительности не соответствовал — современный Дамаск несколько отличается от того, каким он был 720 лет назад.

AC
Assassin’s Creed / кадр из видео

Стоить отметить, что несмотря на ряд достигнутых договорённостей между азербайджанской и армянской сторонами, ситуация в регионе остаётся очень напряжённой, при этом, обе стороны активно используют тактическое вооружение, нанося удары баллистическими ракетами, РСЗО, ОТРК и пр. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Нагорный Карабах Соловьев компьютерные игры Metal Gear Solid Fallout Assassin’s Creed
Сейчас вы просматриваете новость «На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:07
В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального
17:51
Роналду заразился коронавирусом и пропускает игру в Лиге
17:43
Шмыгаль сделал заявление о дистанционном обучении в школах Украины Видео
17:40
На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе Видео
17:35
Мода на призраков - Universal снимает ремейк фильма Другие
17:29
В Украине изменились критерии "красной зоны" карантина Видео
17:13
Когда каникулы и переход на дистанционку: в Кабмине назвали сроки Видео
16:54
Белорусский ОМОН зверски избил брата любимой спортсменки Лукашенко Видео
16:52
Ссора Качуры и Богуцкой из-за "тупого ботинка" - новое заявление нардепа
16:52
Карантин в Украине продлен и изменен: появились новые правила Видео
16:52
Заражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности Видео
16:48
"Кобаленко, Цыников, Шарапенко": в Испании популярная газета перепутала фамилии футболистов сборной Украины
16:33
Климатолог сказала, поглотят ли Украину пески
16:31
Станица Луганская закрыта: как добраться в оккупированный Луганск – ООС Видео
16:24
"Золотой" стационар: журналисты рассказали, сколько требуют за лечение от COVID-19 Видео
16:17
В Офисе президента ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны
16:07
Далай-лама связал пандемию коронавируса с накопленной кармой Видео
16:05
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
16:04
У Порошенко предложили Зеленскому назначить Яроша в ТКГ по Донбассу Видео
15:56
Ученая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19 Видео
15:45
В Кабмине пояснили, как организуют бригады врачей для лечения Covid-19 Видео
15:43
Кого в Украине тестируют на антитела к СOVID-19 и сколько тестов уже сделано
15:36
Огонь по митингующим: в ЕС пригрозили Лукашенко жестким наказанием Видео
15:35
Украина возьмет у Польши 100 млн евро кредита​: на что потратят деньги Видео
15:31
Галь Гадот сыграет самую знаменитую феминистку прошлого
15:17
Стефанчук назвал цель опроса Зеленского Видео
15:04
Коронавирус в Киеве: названы самые "зараженные" районы Видео
14:58
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой Видео
14:57
Боевики "ЛНР" ввели новые ограничение на въезд для украинцев
14:42
Холодный душ: 9 удивительных преимуществ для здоровья Видео
14:40
Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно Видео
14:29
Коронавирус в России установил смертельный антирекорд: где больше всего жертв Видео
14:26
В КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции" Видео
14:23
В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев
14:08
"Богиня музыки": Злата Огневич готовит эксклюзивный концерт в Киеве
14:00
"Некуда класть пациентов, отделения — забитые": директор больницы бьет тревогу из-за COVID-19 Видео
13:51
В ВОЗ утверждают, что никакой второй волны коронавируса в мире сейчас нет Видео
13:50
В Одессе массовое нашествие медуз: жуткие фото
13:42
Полиция предупредила водителей о новых штрафах - кого коснется
13:35
Надоевшая всем реклама в Facebook впервые попала под запрет
13:33
Российская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление Видео
13:22
В Сеть попали фото Билли Айлиш в крошечном топе и без балахона
13:15
​Когда состоится пробное ВНО в 2021 году: даты регистрации
13:11
Ранний климакс: врачи раскрыли 6 признаков менопаузы Видео
13:03
В Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского Видео
13:01
"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом Видео
12:58
Темные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео
12:57
Где и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности Видео
12:56
СМИ узнали, о чем Зеленский спросит украинцев во время всенародного опроса Видео
12:52
Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять