На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе

Запись игры Arma 3 выдали за съемки из Нагорного Карабаха.. Фото: кадр из видео

Ведущий Владимир Соловьев в своей передаче "Полный контакт" показал ролик из популярной компьютерной игры Arma 3, назвав их кадрами из Нагорного Карабаха. Ведущий также сравнил происходящее с кадрами из "Звездных войн" (популярная серия фильмов. — прим. редакции):

"Это фрагменты наземно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолёт. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, ну это же прямо как "Звездные войны" какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым таким отправленным... это же человеческие жизни. И ты смотришь на это и, в общем, на самом-то деле страшно — война в 80 км от российской границы", — комментирует Соловьёв кадры из игры.

Первым на это обратил внимание блогер Полка Гика. Он снял видеоролик, в котором разобрал фрагмент, показанный Соловьевым, и показал оригинал ролика геймера из Азии, который вышел еще в августе 2020 года. С чем именно связана демонстрация подобного видеоролика — неизвестно, однако, видео быстро было распространено по сети.

А мы в редакции Главред по такому случаю решили вспомнить другие громкие скандалы, когда кадры из видеоигр выдавались за реальные события. Спойлер: таких случаев было предостаточно.

"Первый канал" и ARMA3:

Похоже, что российские СМИ питают особую любовь к популярному военному шутеру Arma. Так, например, двумя годами ранее в одном из февральских выпусков программы "Воскресное время" редакторы "Первого канала" пустили в эфир геймплей из игры, выдав его за боевые съемки из Сирии.

ARMA 3 / кадр из видео

Геймплейные кадры сопровождают сюжет о погибшем в Сирии военном Александре Прохоренко.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Russia Today:

Еще одним российским СМИ, которое любит обращаться к кадрам из игр в своих сюжетах, является телеканал Russia Today. В одном из сюжетов, рассказывающих об ужасах гражданской войны в Судане, журналисты вставили кадр из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Снимок появился на экране, когда ведущая телеканала расспрашивала молодого африканского эмигранта о фронтовом детстве.

​​​​MGS V / кадр из видео

Fallout 4 и CNN:

Впрочем, западные журналисты недалеко ушли от российских в делах "игровых". В декабре 2016 года всемирно известный телеканал CNN использовал скриншот из компьютерной игры Fallout 4 для иллюстрации новости про российских хакеров. В новости речь идет о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США. На картинке при этом изображен скриншот из ролевой игры за авторством студии Bethesda.

Fallout 4 / кадр из видео

Особого резонанса ситуация не вызвала, поскольку запись использовалась исключительно в виде фона. Но, согласитесь, случай показательный.

Assassin’s Creed и TV2:

И напоследок: корреспонденты датского телеканала TV2 в рамках репортажа, посвященному военному положению в Сирии, использовали скриншот из популярной игровой серии Assassin’s Creed, приняв столичный город Дамаск за настоящий. Справедливости ради, выглядел он вполне фотореалистично, но существующей действительности не соответствовал — современный Дамаск несколько отличается от того, каким он был 720 лет назад.

Assassin’s Creed / кадр из видео

Стоить отметить, что несмотря на ряд достигнутых договорённостей между азербайджанской и армянской сторонами, ситуация в регионе остаётся очень напряжённой, при этом, обе стороны активно используют тактическое вооружение, нанося удары баллистическими ракетами, РСЗО, ОТРК и пр. Следите за обновлениями на нашем сайте.