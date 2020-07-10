Стало известно, что случилось на iOS с Вайбер, Приват24, Монобанк и другими приложениями

Проблемы у владельцев Iphone начались из-за сбоев в инструменте Facebook / Facebook

В Украине после 14:00 10 июля массово слегли приложения популярных сервисов, среди которых - monobank, Privat24, OLX, Viber, Megogo и другие приложения. Проблема возникла преимущественно у вдадельцев Iphonе.

Что случилось

Причиной данной проблемы называют серьезный сбой в Facebook SDK. Это инструмент, при помощи которого Facebook собирает информацию с приложений и передает ее на свои серверы. Все приложения, интегрированные с Facebook SDK, таким образом, перестали работать.Читайте такжеВайбер, Монобанк и Приват24 не работают - у мессенджера появились проблемы

У кого работают и у кого не работают приложения

Известно, что с проблемой столкнулись практически только владельцы айфонов. На Android все приложения продолжают стабильно работать.

Когда такое уже случалось

Подобная проблема была в мае этого года. Тогда также случился сбой в Facebook SDK, вследствие которого приложения прекратили работу. Проблема решилась в течение дня.

Реакция Facebook

В Facebook уже разбираются с проблемой и пообещали устранить все неполадки.