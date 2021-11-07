Опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества

Android / Униан

Бенчмарк AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, опубликовал традиционный рейтинг самых выгодных смартфонов Android-смартфонов месяца. Данные за октябрь 2021-го года.

AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов с целью выяснить, аппараты каких производителей являются лучшими с точки зрения цена/качество. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

В стане среднебюджетных устройств новый король – iQOO Z5

Как отмечают эксперты, в последнее время в продажу поступило большое количество новинок на базе однокристальной системы Snapdragon 778G, из-за чего в рейтинге произошли большие перемены.

Лидером стал смартфон iQOO Z5 на процессоре Snapdragon 778G. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 280 долларов. Он обошёл Xiaomi Mi 11 Youth Edition, который лидировал в рейтинге несколько месяцев подряд. Третье место занимает новая серия Xiaomi Civi, также на Snapdragon 778G.

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В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена/качество также попали:

модели Honor 50 Pro и Honor 50

вторую половину рейтинга открывает Oppo Reno6

Места с седьмого по десятое достались смартфонам Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro, Redmi 10X 5G и Huawei Nova 8.

Ранее мы собрали подборку программ для Android, которые вы должны избегать любой ценой. А если они у вас есть – удалите.

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