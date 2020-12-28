Пользователи сервиса EGS начали сообщать о странном поведении процессоров AMD: что известно

AMD Ryzen 7 Pro / Wccftech

На повышение температуры при запущенном приложении Epic Games Launcher обратили внимание многочисленные пользователи Reddit. Соответствующая ветка набрала около 11 тысяч голосов и более тысячи комментариев.

Журналисты портала HotHardware решили изучить данный вопрос. Их тесты указывают на то, что клиент EGS действительно повышает нагрузку на процессор, которая сохраняется, даже когда пользователи не запускают игру и не скачивают обновления. В рамках теста также были проверены другие сервисы по продаже игр – они работали штатно и не создавали дополнительной нагрузки в режиме простоя.

При использовании утилиты для мониторинга сетевого трафика выяснилось, что лаунчер EGS и связанные с ним процессы отправляют данные через одинаковые промежутки времени на два десятка серверов. В течение часа было отправлено более 514 Кбайт данных, что примерно в 14 раз больше, чем за тот же временной интервал переслано приложением Steam и GeForce Experience.

Журналисты VideoCardz, в свою очередь, обратили внимание ещё на один момент. Лаунчер EGS достаточно сильно нагружает видеокарту, если находится в развёрнутом состоянии. Нагрузка может доходить до 10%, даже если в нём не совершаются какие-либо действия. Вероятно, это связано с плохой оптимизацией приложения.

Лаунчер EGS потребляет ресурсы процессоров даже без запуска игр / VideoCardz

Впрочем, сложно сказать наверняка, в чем именно проблема повышенной нагрузки: виноват либо неоптимизированный код, либо EGS занимается скрытой фоновой активностью. Так или иначе, на текущий момент нет решения данной проблемы – можно лишь посоветовать:

не открывать лаунчер EGS без необходимости;

отключить его автоматическую загрузку при запуске системы;

закрывать его после окончания игры.

Напомним, что в настоящий момент в магазине Epic Games Store проходит новогодняя распродажа и ежедневная раздача игр. Сегодня геймерам раздают мега-популярный симулятор выживания Stranded Deep, который расскажет о пассажире самолета, чудом уцелевшего после авиакатастрофы.

Забрать тайтл можно до 29 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Если верить попавшему в Сеть списку, завтра пользователи Epic Games Store получат необычную карточную игру Solitairica, объединившую в себе два совершенно разных жанра.