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Презентация Apple: где смотреть онлайн и что покажут

10 ноября 2020, 12:27

Готовы к презентации новых устройств?

Презентация Apple / 10 ноября

Сегодня компания Apple проведет уже третью по счету осеннюю презентацию новых устройств – мероприятие состоится в 20:00 по киевскому времени.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте компании. Обратим внимание, что в Apple никаких деталей, кроме даты презентации, не сообщили.

Презентация Apple 2020: что известно

В ходе презентации, как ожидается, компания представит новые модели компьютеров Mac, в том числе первый Mac с фирменным процессором Apple на базе архитектуры ARM.

По информации инсайдеров, 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу до конца этого года, а обновленные MacBook Air, 14-и 16-дюймовые MacBook Pro можно будет приобрести весной 2021.

Не исключено, что мы увидим и другие новинки, в частности, новый iPad Pro.

Презентация Apple 2020: где смотреть онлайн

Презентация Apple будет доступна на YouTube-канале компании:

Отметим, что первая часть презентации Apple состоялась 15 сентября. На мероприятии показали новые флагманские Apple Watch шестого поколения, "бюджетные" Apple Watch SE и два новых iPad.

13 октября Apple представила iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini и iPhone 12 Max. В зависимости от модели и характеристик новый гаджет обойдется украинцам от почти 23 тысяч гривен и до почти 42 тысяч.

Ранее в сети появились первые подробности о новом iPhone 13.

Apple iPad MacBook iPhone 13
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