ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек UnionPay

Приватбанк / privatblog.com.ua

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Как отметил председатель правления банка Петр Крумханзл, эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами.

С 6 ноября новые карточки будут ждать всех желающих в отделениях крупнейших городов. Полный перечень отделений можно изучить по следующему адресу.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, новоиспечённые карты ПриватБанк UnionPay "откроют украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках партнерах крупнейшем мировой платежной системы".

В ближайшее время также ожидается запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.