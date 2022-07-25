Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" – СМИ

В России продолжают продавать технику Samsung в магазинах по "серым схемам", несмотря на предыдущие заявления о прекращении поставок в страну-агрессора.

Об этом говорится в материале на сайте informator.ua.

Как отмечают авторы материала, до войны компания Samsung контролировала 30% рынка мобильных смартфонов в России. И хотя в Samsung в начале марта 2022 года заявили, что прекратят поставки электроники (в т. ч. чипов и телефонов) в РФ, работа продолжается.

В публикации ссылаются на данные CNews, которые свидетельствуют о том, что с конца июня Samsung в России ищет 19 новых менеджеров и 12 разработчиков в исследовательский центре Samsung на сайте вакансий HeadHunter – в основном в Москве. Среди них руководитель отдела бытовой электроники, региональный менеджер, менеджер по работе с ключевыми клиентами и тому подобное.

"Если бы компания приостановила продажу товаров в России, зачем бы ей понадобились и новые продавцы? Samsung, который "героически уходил" с российского рынка, не просто продолжает там работать, а создает пути серого импорта в Россию для прямого обхода санкций!", - пишут авторы материала.

Журналисты informator.ua убеждены, что компания Samsung в Москве набирает специалистов для "параллельного импорта", который таковым не является, поскольку на самом деле они закупают у себя самих – через представительства Samsung из стран Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Новые же сотрудники будут заниматься контролем выкладки товаров на прилавках, распространением по сети, рекламными материалами и тому подобное.

В подтверждение этой версии авторы материала отмечают, что смартфоны имеют маркировку ЕАС (Eurasian Conformity), которые удостоверяют Евразийское соответствие на рынке государств-членов Таможенного союза. Все смартфоны одинаковы и предназначены для работы в странах Таможенного союза (включая Россию).

Как говорится в публикации, официально головной офис Samsung в Корее как бы против этого, но "не замечает", что его официальные дилеры в России продают контрафактную технику. На товарах есть маркировка на русском языке, а локализовать технику в России не надо – она работает.

Кроме того, говорится в материале, компания Samsung имеет завод по производству телевизоров в российской Калуге. В июне он частично вернулся к работе, а официальный сайт Samsung в России ничего о запрете поставок товаров в Россию не пишет, зато хвастается благотворительностью и предлагает обзоры новых моделей техники.

При этом авторы публикации отмечают, что человек, работавший с компанией Samsung, на правах анонимности сообщил им, что стратегические решения (в том числе о продаже) в других странах всегда официально согласовываются с центральным офисом в Южной Корее. Так что сами по себе представительства Samsung в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Киргизии не смогли бы без ведома руководства в Корее наладить схему "серого импорта". Поэтому этот шаг, по словам источника издания, согласован в Сеуле в центральном офисе Samsung.

В связи с этим авторы материала призвали украинцев бойкотировать технику Samsung, пока компания не прекратит продажи своих товаров в России.