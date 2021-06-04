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Смартфоны Google научатся новому режиму ночной съёмки

4 июня 2021, 15:44

Большой апдейт должен выйти уже 7 июня.

Google Pixel
Google Pixel/ Reuters

В приложении "Google Камера" появится режим съёмки "астротаймлапсов" – ускоренного движения ночного неба, выяснили журналисты издания XDA Developers.

Как им стало известно, в случае, если на смартфоне установлена "Камера" с номером версии 8.2.3 и выше (тогда как актуальная имеет номер 8.2.2.), в "Советах Pixel" активируется класс под названием CameraAstrotimelapse

Предполагается, что "астротаймлапс" позволит снимать ускоренное движение ночного неба, делая снимки каждые пару минут в течение установленного времени (например, 1-2 часа). Другими словами, можно будет снимать ночное небо, на котором быстро будут пролетать тучи и перемещаться звёзды. Функция астрофотографии, напомним, впервые появилась в "Камере" с релизом смартфонов серии Google Pixel 4 в конце 2019 года.

Ещё одной обнаруженной функцией в Google Pixel Tips стала CameraLockedFolderSettingController. Предположительно, тут речь идёт о добавлении в приложение Google Photos защищённой папки, куда получится сохранить важные фото и видео, доступ к которым будет осуществляться по паролю или отпечатку пальца.

Судя по всему, новая функция войдёт в очередной пакет обновлений Pixel Drop, который должен выйти 7 июня вместе с июньскими патчами безопасности Android.

Как работает режим астрофотографии / GSMArena

Ранее Google устроила "генеральную уборку" в магазине приложений на Android. Отныне компания требует от разработчиков быть максимально прозрачными с пользователями.

По новым требованиям нельзя использовать кликбейт, превосходные формы и эмодзи в названиях, делать описания, которые не соответствует действительности, а также копировать или имитировать названия других популярных приложений. Те софтмейкеры, которые не будут им следовать, потеряют возможность попадать на главную страницу Google Play и в разделы рекомендаций.

Google
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