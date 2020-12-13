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Sony начала активно возвращать деньги за Cyberpunk 2077

13 декабря 2020, 22:22
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С подобными запросами обращаются многие, хотя некоторым всё же отказывают.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

На фоне довольно печального релиза Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения, компания Sony решила начать возвращать деньги игрокам, которые отказались ждать спасительных патчей.

По словам пользователей, вернуть средства за игру можно даже в случае, если количество проведенных в игре часов превышает требуемый срок. Правда для этого нужно общаться с сотрудником техподдержки в онлайне.

Издатель обычно так не делает, а многолетняя практика работы с PlayStation Store, как правило, показывает, что вернуть свои деньги за ту или иную игру довольно затруднительно. Этот же случай особенный в том плане, что после запуска студия CD Projekt столкнулась с огромным количеством негативных отзывов ввиду технических проблем – это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2.

Один из агентов службы поддержки также рассказал, что данный прецедент не останется для CD Projekt Red без последствий – Sony собираются подать на поляков коммерческий иск из-за качества игры. Но это пока не официальная информация.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Тем временем Cyberpunk 2077 продолжает возглавлять чарты продаж Steam. Сейчас онлайн игры на площадке Valve Software свыше 1 миллиона пользователей и находится на второй позиции в топе по онлайну, уступая лишь Counter-Strike: Global Offensive.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем тайтл также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных некст-ген версий намечен на следующий год.

Sony CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation 4
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