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Мрачный хоррор в милой обертке – представлен новый трейлер Little Nightmares II

5 февраля 2021, 19:35

Релиз хоррор-платформера намечен на 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Little Nightmares II - новый трейлер / Tarsier Studios

До выхода атмосферного платформера-ужастика Little Nightmares II остается чуть меньше недели. В связи с этим разработчики в лице Tarsier Studios опубликовали новый кинематографический трейлер, чтобы еще больше подогреть интерес геймеров к своему проекту.

В ролике снялся известный английский фокусник и гипнотизер Деррен Браун, где он рассуждает на тему снов и кошмаров. Пока точно не понятно, насколько сильно это связано с происходящим в игре, но создатели обещают, что мы все поймем по ходу прохождения.

События Little Nightmares II разворачиваются в мире, деформированном Передачей от далёкой башни. Вместе с Шестой, выступающей в качестве проводника, Моно (именно им управляет игрок) пытается раскрыть темные тайны Маяка. В нелегком путешествии Моно и Шестая столкнутся со множеством новых угроз со стороны ужасных жителей этого мира.

Релиз Little Nightmares II ожидается 11-го февраля на ПК (Steam, GOG), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. До конца текущего года премьера игры также состоится на консолях нового поколения. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 949 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 849 гривен;
  • В магазине Steam - 399 гривен;
  • В магазине GOG - 555 гривен;
  • В магазине Nintendo eShop - 849 гривен.

Little Nightmares II - трейлер

Ранее стало известно, что одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021-го Hogwarts Legacy официально перенесена на следующий год. Студия Avalanche Software, которая занимается созданием игры, поблагодарила фанатов за потрясающую реакцию на анонс Hogwarts Legacy, и отметила, что им требуется больше времени на доработку проекта, из-за чего релиз состоится в 2022-ом году Точная дата выхода не сообщается.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "перенос Hogwarts Legacy – первый из очень, очень многих переносов в 2021 году". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Впрочем, конкретные проекты Шрейер называть не стал. Скорее всего, речь идет о ряде эксклюзивов для консоли нового поколения PlayStation 5, которые были анонсированы чисто формально, без геймплейных кадров и какой-либо конкретики. В частности, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7 из наиболее вероятных кандидатов.

Steam PlayStation 4 Xbox One Little Nightmares
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