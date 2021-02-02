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Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр

2 февраля 2021, 12:40

Давайте посмотрим, какие громкие тайтлы ждут нас в самом коротком месяце в году.

Самые ожидаемые игры февраля 2021 / Little Nightmares II

Февраль обычно считают самым скудным месяцем в году для игр. Это своего рода перевалочный пункт между затянувшимися праздниками и желанием издателя выпустить свой продукт в наиболее выгодный отрезок времени.

В феврале мы, как правило, расчищаем прошлогодние завалы и стряхиваем пыль с иконок в Стиме. В этом месяце первый крупный релиз запланирован на 20 января.

Именно в этот день выйдет Bravely Default II – ходячий трибьют всем классическим Final Fantasy; сказ о том, как отважные Воины Света насаждают добро и справедливость даже там, где их об этом не просят. Первая часть, несмотря на свою нишевость, является одной из лучших тактических игр в реальном времени, а продолжение наверняка отхватит пару десятку наград в номинации "Игра года" по итогам 2021 года.

Bravely Default II предназначается эксклюзивно для консоли Nintendo Switch. Все желающим могут оформить предварительный заказ на игру в магазине Nintendo eShop – его стоимость составит 1699 грн. А если вы по-прежнему сомневаетесь в покупке, в настоящий момент для скачивания доступна бесплатная демо-версия игры, с доступом к первой главе. Загрузить её можно в eShop по ссылке.

Также посоветуем обратить внимание на продолжение милого, но страшного хоррора Little Nightmares II, выход которой ожидается на следующей неделе, 11-го числа. По сюжету, вы играете за мальчика Моно, попавшего в мир, деформированный Передачей от далекой башни. Вместе с Шестой, девочкой в желтом плаще, ставшей его проводником, Моно пытается раскрыть темные тайны Маяка.

Little Nightmares II можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 649 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 849 гривен;
  • В магазине Steam - 399 гривен.

Трейлер Little Nightmares II

Календарь выхода игр в феврале 2021 года (все платформы)

  • Blue Fire (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 4 февраля. Мрачный souls-like в таинственном опустошённом мире.
  • Nuts (PC) – 4 февраля. Мистический детектив, в котором вы должны будете раскрыть беличий заговор. Почему они ведут себя так странно и зачем им динамит?
  • Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PC, PlayStation 4, Xbox One) – 4 февраля. Игра во вселенной Vampire: The Masquerade про оборотня и заговор мега-корпораций.
  • Little Nightmares II (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 11 февраля. Продолжение милой, но жуткой инди про вечно голодную девочку.
  • King of Seas (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 18 февраля. Ролевая игра про пиратов в процедурно сгенерированном мире и с интересной системой навигации в море.
  • Curse of the Dead Gods (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) – 23 февраля. Rogue-like в необычной стилистике, где вы будете блуждать по бесконечным лабиринтам проклятого храма.
  • Persona 5 Strikers (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch) – 23 февраля. Продолжение Persona 5 в новом жанре мусоу, японского слэшера.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших и ожидаемых игр 2021-го Hogwarts Legacy официально перенесена на следующий год. Студия Avalanche Software, которая занимается созданием игры, поблагодарила фанатов за потрясающую реакцию на анонс Hogwarts Legacy, и отметила, что им требуется больше времени на доработку проекта, из-за чего релиз состоится в 2022-ом году Точная дата выхода не сообщается.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера, "перенос Hogwarts Legacy – первый из очень, очень многих переносов в 2021 году". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Впрочем, конкретные проекты Шрейер называть не стал. Скорее всего, речь идет о ряде эксклюзивов для консоли нового поколения PlayStation 5, которые были анонсированы чисто формально, без геймплейных кадров и какой-либо конкретики. В частности, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7 из наиболее вероятных кандидатов.

Nintendo Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X
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