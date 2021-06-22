У Google сегодня масштабный сбой: что случилось / Android Result

В работе поисковика Google сегодня, 22 июня 2021 года, произошел масштабный сбой: на проблемы с доступом на сайт жалуются пользователи Украины, США, России, Италии, Испании, Великобритании и Германии.

Данные о сбое в Google фиксирует сайт Downdetector. Первые жалобы начали поступать еще утром, около 7:30 по киевскому времени.

У большинства пользователей (73%) возникли проблемы с доступом на сайт. Более четверти людей, которые столкнулись со сбоем (26%), жалуются на проблемы со входом в учетную запись.

Кроме того, по всему миру сообщение "В приложении Google снова произошел сбой" постоянно выскакивает у пользователей Android-смартфонов. Это крайне затрудняет использование устройства.

Отметим, что сервисы Google являются составной частью операционной системы Android. И весной этого года владельцы андроидов уже жаловались на аналогичную проблему.

Причину неполадок в Google пока никак не прокомментировали.

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

Ранее команда Google заявляла о намерении отказаться от отслеживания действий конкретных пользователей в Интернете в течение ближайших двух лет.

В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie – при таргетировании рекламы она будет полагаться не на данные о конкретных пользователях, а о группах со схожими интересами, что позволит сохранить конфиденциальность. В компании не исключают, что со временем появятся и другие методы сбора информации

Как пишет портал Bloomberg, суд штата Калифорния не удовлетворил просьбу Google отклонить иск о слежке за пользователями браузера Chrome.

Истцы утверждают, что корпорация собирает информацию об истории просмотров и прочих данных пользователей, даже когда они используют режим "инкогнито".