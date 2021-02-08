Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений

Украина, совместно с Турцией и Россией, оказалась в мировых лидерах по количеству выявленных вредоносных программ для операционной системы Android в четвертом квартале 2020 года, сообщают специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET.

В целом, по данным специалистов по кибербезопасности, в конце 2020 года во всем мире был зафиксирован спад количества обнаруженных вредоносных программ для Android.

"Наибольший спад угроз для Android был зафиксирован в конце 2020 года — на 38 % по сравнению с предыдущим кварталом. Это произошло в результате снижения активности скрытых приложений", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ESET, для распространения большинства вредоносных программ для Android киберпреступники использовали тему COVID-19.

Экперты по кибербезопасности прогнозируют, что в следующем году с ростом цен на Bitcoin существует вероятность новой волны мошенничества с криптовалютой, которое ранее было достаточно распространенным среди пользователей Android. Кроме этого, из-за утечки исходного кода Cerberus ожидается увеличение количества банковских вредоносных программ. Поэтому по-прежнему важным для защиты мобильных устройств от киберугроз остается загрузка приложений только из официальных магазинов, контроль разрешений и использование надежного решения по безопасности.

Угрозы для МАС

Как сообщают в компании ESET, по состоянию на конец года активность вредоносных программ для операционной системы macOS продолжала снижатся, хотя исключением стала категория троянов, общий объем которых вырос на 78% по сравнению с предыдущим кварталом.

В 2021 году специалисты по кибербезопасности ожидают рост объема вредоносного рекламного ПО вместе с увеличением количества поддельных приложений. Также при отсутствии улучшения процесса проверки во время загрузки приложений в официальный магазин Apple будет расти количество вредоносных программ, замаскированных под легитимные.

Как сообщалось, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.