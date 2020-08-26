Украинское приложение по популярности обогнало TikTok, Netflix и YouTube

Reface в AppStore вышло на первое место - победа украинских разработчиков

Приложение Reface от украинских разработчиков в категории Развлечения AppStore заняло первое место по популярности.

В гонке за первое место Reface удалось обойти такие всемирно знаменитые развлекательные приложения, как TikTok, Netflix и Hulu.

В общем рейтинге AppStore украинский проект занял вторую позицию – оставив позади таких гигантов, как YouTube, Instagram, Gmail и Facebook Messenger.

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Годом рождения проекта стал 2011-й. Офис разработки RefaceAI расположен в Киеве.

Reface – это технология замены одного лиц на фото или видео на лицо другого человека. Это называется дипфейк (глубокий обман). В основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network). И, в отличие от других аналогичных приложений, Reface не использует 3D-моделирование или CGI. Ранее проект назывался Doublicat.

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