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В GOG началась зимняя распродажа – культовая трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила большую скидку

17 декабря 2020, 14:42

Среди них есть как проверенная временем классика, так и новинки на рынке.

Зимняя распродажа / GOG

В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Помимо сниженных цен, все посетители портала в первые 48 часов после начала распродажи получат бесплатную копию экономического симулятора Prison Architect. Добавить ее в библиотеку можно до 19 декабря, 16:00 по Киеву.

Из интересных предложений также можно отметить:

Metro Exodus
Metro Exodus
GreedFall
GreedFall
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
Dead Space

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с сегодня, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда. Магазин в свою очередь обещает большие сюрпризы, а значит стоит ждать именитых гостей.

На данный момент клиенты Epic Games Store могут бесплатно получить две классические ролевые игры от студии Obsidian Entertainment — Pillars of Eternity и Tyranny. Оба тайтла доступны в максимальных изданиях со всеми дополнениями, в том числе сюжетными. Акция завершится 17 декабря в 18:00 по Киеву.

Metro: Exodus S.T.A.L.K.E.R. Dragon Age The Witcher 3: Wild Hunt Fallout GOG GreedFall
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