В Instagram большие изменения – куча новых вкладок и возможностей

Instagram / TechCrunch

Дизайн главного экрана приложения Instagram существенно изменили впервые за "много лет", пишет портал The Verge.

Так, в частности, на главный экран добавили вкладку Reels — это сервис внутри самого Инстаграма, который позволяет записывать видео длиной 15 секунд, добавлять к ним музыку и эффекты (проще говоря аналог TikTok'a).

Также на главном экране появится вкладка Shop: страница покупок с возможностью оплатить их через платежный сервис Facebook Pay. В нём можно найти товары, предлагаемые профилями в Instagram, курируемые подборки и рекомендации. А вот вкладку уведомлений, где пользователи привыкли видеть лайки к своим фото, и вкладку создания нового поста переместили в правый верхний угол к иконке личных сообщений.

"Мы не воспринимаем эти изменения поверхностно — мы давно не обновляли главный экран Instagram. Но то, как люди создают культуру и наслаждаются ею, изменилось, и самый большой риск для Instagram заключается не в том, что мы меняемся слишком быстро, а в том, что мы не меняемся и становимся неактуальными.

"Мы в восторге от нового дизайна и считаем, что он даёт приложению столь необходимое обновление, оставаясь при этом верными нашей основной ценности — простоте", — написал об обновлении в своем блоге глава Instagram Адам Моссери.

Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.