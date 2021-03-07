В возрасте 60 лет скончался легендарный репакер xatab

Умер известный репакер xatab / VK

Из официальной группы Xatab стало известно, что популярный репакер скоропостижно ушел из жизни в возрасте 60 лет. Точная причина смерти не оглашается, однако известно, что последние годы мужчина страдал от серьезных проблем с легкими.

Согласно информации из группы, преемников или наследников у проекта нет, в связи с чем ожидать выхода новых репаков, или обновления старых, ждать точно не стоит. В связи с этим, пользователям рекомендуют опасаться спекулянтов.

Напомним, что в среде пиратского контента xatab – одна из наиболее легендарных личностей. На протяжении многих лет он занимался созданием образов взломанных игр, чтобы их можно было легко устанавливать на персональные компьютеры.

Несмотря на проблемы со здоровьем, он до последнего выпускал надежные версии взломанных игр, вырезая оттуда лишнюю информацию и добавляя удобные опции при их установке. Наверняка хоть раз, но вы видели подобное меню:

Главред не поддерживает деятельность хакеров и "пиратов", но выражает семье наши искренние соболезнования.

В декабре 2020-го нас покинул талантливый писатель-фантаст и один из сценаристов "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" Сергей Иванов. Ему было 66 лет.