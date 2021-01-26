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Встречайте Oppo A55 5G – один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G

26 января 2021, 14:12

Телефон предлагает Dimensity 700, тройную тыльную камеру, батарею ёмкостью 5000 мАч и Android 11 из коробки.

Oppo A55 5G - недорогой смартфон с чипом Dimensity 700 / Oppo

Бренд Oppo расширил ассортимент среднебюджетных смартфонов, представив новую модель OPPO A55 с поддержкой 5G. Новинка поставляется с чипсетом Mediatek Dimensity 700 и большим аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.

Гаджет построен на базе мобильной платформы Dimensity 700, который включает в себя мощные ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных блоков Cortex-A55, работающих на частоте 2 ГГц.

Отображается информация на дисплее диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. В дополнение у Oppo A55 5G имеется 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Пользователь может расширить внутренний накопитель с помощью карт microSD объёмом до 1 ТБ.

Вот основные характеристики: OPPO A55 5G:

  • Экран 6.5 дюйма (IPS, 1600x720);
  • Процессор MediaTek Dimensity 700;
  • 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ + microSD до 1 ТБ;
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч;
  • Камеры 13+2+2 Мп и фронталка 8 Мп;
  • USB-C, 3.5-аудиоджек, NFC.

Oppo A55 5G уже доступен в Китае за 1599 юаней (~6999 грн), а вскоре устройство должно появиться и на торговых площадках по типу AliExpress. На выбор пользователям доступна чёрная и синяя расцветки.

  • Бренд Oppo анонсировал новый среднебюджетный смартфон Oppo A55 5G Gadgets
  • Бренд Oppo анонсировал новый среднебюджетный смартфон Oppo A55 5G Gadgets
  • Бренд Oppo анонсировал новый среднебюджетный смартфон Oppo A55 5G Gadgets

Ранее в Сети появились официальные пресс-изображения другого флагмана компании, OPPO Find X3 Pro, который должен стать самым мощным смартфоном на рынке – в бенчмарке AnTuTu он набирает 771 491 балл против 745 942 у нынешнего лидера в лице флагманского Xiaomi Mi 11.

Основой флагмана станет новейший восьмиядерный процессор Snapdragon 888, питающийся от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC 2.0 (по слухам, мощностью 65 Вт) наряду с быстрой беспроводной зарядкой. Согласно данным инсайдеров, мощность беспроводной зарядки равна 30 Вт.

Ожидается, что новинка будет доступна в чёрном, синем, оранжевом и белом цвете. Остальные подробности появятся после официальной презентации, которая должна состояться в конце марта или начале апреля.

смартфоны Android Oppo
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