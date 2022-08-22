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1+1 media анонсирует спецпроект "Всеукраинская капсула времени" ко Дню Независимости Украины

22 августа 2022, 17:02

По случаю 31-й годовщины Независимости группа 1+1 media вместе с украинцами создадут Всеукраинскую капсулу времени

Капсула часу
Капсула часу / 1+1 media

Группа 1+1 media анонсирует новый спецпроект "Всеукраинская капсула времени" ко Дню Независимости Украины, в рамках которого предлагает желающим записать видеообращение в будущее, которое будет обнародовано через 5 лет. В частности, украинцев призывают ответить на вопрос: "Какой наша страна будет через 5 лет?", "О чем мы будем мечтать?", "Что изменится за эти 5 лет?", "Какие профессии будут самыми востребованными", "Какие новые традиции появятся у украинцев" и т.д. По случаю 36-летия праздника, в 2027 году, эти видео станут основой тематического фильма.

Кроме этого, фильм на основе Всеукраинской капсулы времени 1+1 media передаст Национальному центру Украинский Дом, чтобы организованно сохранить материалы с обращениями и реальными фактами нашей истории. Презентуют фильм в 2027 году.

этом году мы особенно ощущаем ценность нашей Независимости. Именно в героической борьбе за нее украинский народ окреп и стал единым целым. Наши ценности неизменны. За ними мы стоим до конца. До нашей безоговорочной победы. Все, что мы чувствуем сейчас, – момент истины. Должны передать наши ощущения для людей, которые будут строить наше будущее", - отметил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

Чтобы поощрить украинцев участвовать в проекте, в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 будут транслироваться ролики, где ведущие 1+1 media, актеры, врачи, общественные активисты, спортсмены, педагоги, художники и другие известные люди будут поздравлять украинцев с Днем Независимости и призвать присоединиться к инициативе, записав свое обращение.

"Мы точно знаем, что Победа Украины уже совсем близка. Однако эмоции, которые каждый украинец испытывает сейчас, а также наши ожидания относительно светлого будущего, крайне важно сохранить и передать следующим поколениям. Сейчас каждый из нас пишет историю новой, непобедимой Украины. Поэтому цель спецпроекта "Всеукраинская капсула времени" — снять мысли, желания и мечты украинцев сегодня, чтобы напомнить о них за 5 лет", — комментируют в 1+1 media

.Для того чтобы присоединиться к проекту, необходимо записать видеообращение себе за 5 лет оптимальным хронометражем до 3 минут и загрузить файлы через специальную google-форму, которая доступна здесь: https://cutt.ly/MXIWco5.

Технические параметры по файлам: видео должно быть весом НЕ более 20 МБ, загрузить видео нужно файлом в конце анкеты, НЕ НА ФАЙЛООБМЕННИК, в горизонтальном формате. Ракурс для съемки – портретный и (или) поясной план с акцентом на человеке.

Сбор видео продлится с 22 августа 2022 по 20 сентября 2022 года.

Проект реализуется 1+1 media при содействии Национального центра Украинский Дом и при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Автор: Егор Бунин
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