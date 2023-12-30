1+1 media и FILM.UA Group заключили масштабное соглашение о производстве сериалов и фильмов в 2024 году

В последние дни 2023 года 1+1 media и FILM.UA Group заключили масштабное соглашение по совместному производству, дистрибуции и монетизации более 200 часов сериалов и двух полнометражных фильмов.
По условиям беспрецедентного для украинского рынка соглашения, две группы будут совместно инвестировать в контент и объединят свои усилия для дистрибуции и монетизации продуктов. Данное сотрудничество имеет целью наладить индустриальное производство национального контента, обеспечить украинского зрителя качественным новым аудиовизуальным продуктом и восстановить индустрию производства.
В начале 2023 года компании подписали меморандум о совместном производстве контента и уже создали в рамках соглашения 80-серийный проект "Ловец снов", премьера которого запланирована в 2024 году на канале 1+1 Украина. Кроме этого, благодаря объединению усилий двух мощных медиагрупп, появился проект "Женский врач. Новая жизнь", который стал лидером просмотров и в разы повысил средние показатели праймового слота.
Сейчас это сотрудничество продлено на 2024 год и включает производство 7 совместных проектов.
"Наше сотрудничество с 1+1 media уже давно не ограничивается производством на заказ каналов группы — мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе по дистрибуции телеканалов и тому подобное. Теперь наше сотрудничество переходит на новый уровень, где мы системно инвестируем в производство контента, поскольку понимаем, что будущее за партнерством и коллаборациями, а также потому что мы верим в потенциал украинского продукта и его экономическую состоятельность. Мы благодарны партнерам за сотрудничество и гордимся работой с единомышленниками для процветания украинского рынка и Украины", - говорит СЕО FILM.UA Group Виктория Ярмощук.
"Мы благодарны FILM.UA Group за партнерство, которое безусловно вдохновляет и мотивирует на новые достижения. Верим в эффективное и плодотворное сотрудничество, ведь наши совместные усилия нацелены на поддержку нашего зрителя. В следующем году мы подготовили много уникальных и актуальных проектов, в которых нуждается украинская аудитория. Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем теплых и безопасных праздников!", - прокомментировал Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса 1+1 media и генеральный продюсер 1+1.
Напомним, благодаря совместным усилиям сверхмощных команд обеих медиагрупп, а также продакшена Yellow Film&TV (Финляндия), в 2022 удалось отснять украинский спешл-эпизод популярного в Финляндии музыкального шоу Song of my life, который увидели миллионы зрителей в Европе, что привлекло дополнительное внимание к Украине. Сейчас команды работают над воплощением формата для украинских зрителей.
Следите за новостями и до встреч на теле-и киноэкранах в 2024 году!