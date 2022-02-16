1,2 млрд долларов на модернизацию: Метинвест планирует улучшить производство в 2022 году

Метинвест планирует улучшить производство в 2022 году/ metinvestholding.com

Группа Метинвест планирует в 2022 году модернизировать свои предприятия, на что собираются направить более 1,2 миллиардов долларов.

В 2022 году Метинвест продолжит экологическую модернизацию своих предприятий, отметили в Группе компаний. Одним из ключевых проектов станет реконструкция газоочисток в кислородно-конвертерном цехе "Азовстали". Новые очистные системы будут вводить в эксплуатацию поэтапно в течение этого и следующего годов. Ожидается, что эта реконструкция станет самым большим экопроектом в истории Группы: инвестиции превысят 180 миллионов долларов.

Также запланировано в 2022 году завершить реконструкцию газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №4, а также строительство воздухоразделительной установки на ММК им. Ильича. Кроме этого, среди планов Группы – произвести замену газоочисток обжиговой машины Lurgi-552А на Северном ГОКе.

Прошлый год также закончился для Метинвеста продуктивно. Кроме улучшения производства, Группа также начала строительство Метинвест Политехники в Мариуполе – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета.

В этом учебном заведении внедрят технологии ведущих мировых производителей. На строительство направят более 30 миллионов евро. Метинвест Политехника планируют сделать стандартом качественного образования в стране, которое будет бесплатным для украинцев.

"Метинвест показал высочайший уровень патриотизма и веры в государство, инвестировав рекордную в истории компании сумму средств в развитие промышленности в Украине. В прошлом году мы вложили более 1 миллиарда долларов в проекты, которые делают украинскую промышленность современнее, конкурентнее и экологичнее. Однако наши инвестиции не ограничиваются лишь производством. Мы делаем всё, чтобы в городах было комфортно жить и работать, а украинцы гордились своей страной", – заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Всего по итогам 2021 года года за 16 лет работы Метинвест инвестировал в модернизацию производства более 11 миллиардов долларов.