"10% от выбросов на ЧАЭС": в сети сообщили об аварии на Ровненской АЭС

Авария на Ровненской АЭС - правда или нет: все, что известно об инциденте / УНИАН

В сети появилась информация о выбросе радиации в Ровно якобы после аварии на местной АЭС. Поводом послужили новости на сайтах местного горсовета и Ровненской полиции, скрины которых быстро разошлись по СМИ.

Там сообщалось, что из-за аварии на Ровненской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных веществ, который "может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС". В городе Вараш Ровненской области после этого якобы проводят эвакуацию.

Читайте такжеКак уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам

Однако сама Ровненская АЭС официально сообщила, что станция работает в штатном режиме, никакого выброса не было. Появление новостей свалили на хакеров.

В пресс-службе АЭС заверили, что радиационное, экологическое и противопожарное состояние на РАЭС и на ближайшей территории не менялось, всё строго в пределах нормы.

Инцидентом уже занялась полиция.

Вас также может заинтересовать: