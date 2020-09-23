"10% от выбросов на ЧАЭС": в сети сообщили об аварии на Ровненской АЭС

Инцидентом уже занялась полиция.
В сети появилась информация о выбросе радиации в Ровно якобы после аварии на местной АЭС. Поводом послужили новости на сайтах местного горсовета и Ровненской полиции, скрины которых быстро разошлись по СМИ.
Там сообщалось, что из-за аварии на Ровненской АЭС якобы произошел выброс радиоактивных веществ, который "может составлять до 10% от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС". В городе Вараш Ровненской области после этого якобы проводят эвакуацию.
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Однако сама Ровненская АЭС официально сообщила, что станция работает в штатном режиме, никакого выброса не было. Появление новостей свалили на хакеров.
В пресс-службе АЭС заверили, что радиационное, экологическое и противопожарное состояние на РАЭС и на ближайшей территории не менялось, всё строго в пределах нормы.
Инцидентом уже занялась полиция.
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