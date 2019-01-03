Украинская таможня задержала тираж поздравления главы РПЦ

3 января 2019, 21:49

В Украине произошедшее объяснили несоблюдением формальностей.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл на сможет поздравить украинцев с Рождеством в письменной форме / day.kyiv.ua

При пересечении границы украинские таможенники задержали тираж рождественского послания главы РПЦ патриарха Кирилла, отправленный из России.

"Источники в Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда в Telegram.

Священнослужитель сообщил, что послание патриарха РПЦ было задержано в связи несоблюдением формальностей при оформлении документов.

"Внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", - с угрозой заявил Легойда.

Напомним, во время новогодней литургии патриарх Кирилл призвал верующих молится о разрешении "церковного кризиса" в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
задержание патриарх РПЦ Кирилл таможня поздравления Рождество тираж
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:37
Раскрыты важные подробности обрушения развлекательного центра в Новочеркасске
22:21
"Кладем газопровод на их санкции": Киселев зачитал в эфире рэп Видео
21:55
Екатерина Варнава покрасовалась в образе сексуальной Красной Шапочки, опубликовано фото
21:49
Украинская таможня задержала тираж поздравления главы РПЦ
21:30
Стало известно, как правильно себя вести в солнечное затмение 6 января Видео
21:19
"Почему нет стоп-листа артистов": в Госдуме истерика из-за проукраинских звезд в новогоднем огоньке
20:46
В России рухнуло здание развлекательного центра Видео
20:27
В Крыму российских военных больше, чем во времена СССР – Ельченко
20:05
"Океан Эльзы" с оркестром: Святослав Вакарчук устроит благотворительный концерт Видео
19:51
СМИ раскрыли подробности ссоры Кельми с Пугачевой из-за "Ночного рандеву"
19:20
"Дороменских": Надя Дорофеева хвастанула снимком в обновленном образе Видео
19:03
Российский блогер показал ужасающее состояние оккупированного Чернухино Фото
18:28
Представитель Украины при ООН назвал условие появления миротворцев на Донбассе
18:11
"Перерезали горло": СМИ узнали подробности убийства студенток-иностранок в Харькове Видео
18:00
Природа и эротика: в Сеть выложили подборку снимков обнаженных моделей на фоне пейжазей Фото
17:41
Доллар просел, евро — "застыл": названы курсы валют в Украине на 4 января Видео
17:23
В Украине собрались перекрыть дороги накануне Рождества: где и почему Видео
17:15
В Харькове убили двух студенток-иностранок: опубликованы фото и видео с места преступления Фото Видео
17:04
Скончался легендарный аниматор – создатель "Питера Пена", "Спящей красавицы" и "Золушки" Видео
16:50
Обрушение подъезда в Магнитогорске: еще одна жертва и конец спасательных работ Фото Видео
16:48
Несмотря на отказ Ротару выступать в РФ, ее "протащили" на росТВ Видео
16:30
Руслана в Новый год отыграла многочасовой концерт на чистой солнечной энергии Фото Видео
16:25
Тройное ДТП на Львовщине с участием автоцистерны: есть жертвы, много пострадавших Фото Видео
16:00
"По-домашнему без пафоса": Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год с друзьями
15:45
Трагедия в Магнитогорске: две версии случившегося мнение
15:30
Бывшая любовница ДиКаприо "зажгла" голой на Карибах: опубликованы фото 18+ Фото
15:15
Избиение конструктора легендарной "Мрии": в полиции нашли подозреваемых копов Видео
15:08
"Маленькая копия мамы": Светлана Лобода показала фото с 7-летней дочкой
14:45
Гибель младенца из-за лифта в Сумах: правоохранители уже "нашли крайних" Видео
14:37
Климкин объяснил, почему на выборах-2019 не откроют избирательные участки в РФ
14:16
В Киеве десятки домов минимум на день остались без отопления и горячей воды Видео
14:08
"Голос страны-9": стала известна дата премьеры нового сезона проекта Видео
14:05
В "Нафтогазе" рассказали, чем опасны для украинцев монетизированные субсидии
13:51
Почти 40 жертв и новая угроза: появились свежие плохие новости из Магнитогорска Фото Видео
13:39
Вера Брежнева покорила сеть редким фото со своими дочерьми Видео
13:33
"Просто пи*дец, просто ср*ка": Столичный "главкоп" Зозуля "прошелся" по проблемам полиции - опубликовано видео Видео
13:30
"Российский" Крым: как CNN ответил на обвинения Украины Видео
12:55
Настя Каменских восхитила фанатов элегантным нарядом
12:47
У Крымского моста возникли серьезные проблемы на 43 млн долларов Видео
12:21
Уже пару лет такого не было: в России резко обвалился рубль Видео
12:18
Евровидение-2019: группа Kazka заявила об участии в Нацотборе
12:05
''Просрал карьеру'': Лолита оригинально попрощалась с Крисом Кельми Видео
11:54
Советник Порошенко рассказал о новом походе украинских кораблей через Керченский пролив
11:31
"Что она с собой сотворила?": Ани Лорак упрекнули в увлечении "уколами красоты"
11:24
СМИ узнали, как будут разрывать договоры аренды УПЦ МП с Киево-Печерской и Почаевской лаврами
10:57
На обратной стороне Луны и "уловимая" Ultima Thule: совершены сразу два космических прорыва Фото Видео
10:48
Девушка дня Instagram: горячая испанская красотка Джессика Гойкоэчеа Фото
10:40
Супрун рассказала, почему опасно греться в мороз алкоголем
10:15
Украина попадет под циклон: где, когда и как ухудшится погода в стране
10:00
"Невиданная фальсификация": астролог рассказал о опасностях президентских выборов в Украине и что будет со страной после Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять