Украинская таможня задержала тираж поздравления главы РПЦ

Патриарх Кирилл на сможет поздравить украинцев с Рождеством в письменной форме / day.kyiv.ua

При пересечении границы украинские таможенники задержали тираж рождественского послания главы РПЦ патриарха Кирилла, отправленный из России.

"Источники в Украине сообщают, что местная таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января", - написал пресс-секретарь РПЦ Владимир Легойда в Telegram.

Священнослужитель сообщил, что послание патриарха РПЦ было задержано в связи несоблюдением формальностей при оформлении документов.

"Внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звездочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда", - с угрозой заявил Легойда.

Напомним, во время новогодней литургии патриарх Кирилл призвал верующих молится о разрешении "церковного кризиса" в Украине.