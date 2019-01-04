Инцидент в Керченском проливе: российские пограничники выпустили по украинским кораблям 1200 снарядов

4 января 2019, 23:44

Чтобы уйти из-под обстрела, украинские корабли разошлись.

Катера, буксир
Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Во время столкновения украинских и российских кораблей 25 ноября, пограничники РФ выпустили около 1,2 тыс. снарядов.

Об этом рассказал адвокат командира катера "Бердянск" Романа Мокряка Илья Новиков в эфире радио"Эхо Москвы".

"Стреляли из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было израсходовано что-то около 1200 снарядов. Они чудом не погибли. Стрелял пограничный корабль "Изумруд", - сказал Новиков.

По его словам, чтобы уйти из-под обстрела, украинские корабли разошлись.

"В итоге "Изумруд" пошел за катером "Бердянск", на котором находился Роман. По ним попали четыре раза. Как минимум четыре раза. Это то, что заметил экипаж. Может быть, сейчас будет проведена экспертиза этого корабля и мы узнаем, что было больше попаданий. Но четыре они зафиксировали сами. Из них два было неопасных, а два – опасных", - добавил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Украина Керченский пролив
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