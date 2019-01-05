В Украине упростили процедуру продажи "евроблях"

"Евробляхи" / УНИАН

В Украине упростили процедуру продажи транспортных средств, растаможенных по сниженной ставке акцизного налога, к которым относятся так называемые евробляхи.

Об этом сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий в Facebook.

"Получили официальное разъяснение от Государственной фискальной службы. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога", - написал Криклий.

По его словам, с сегодняшнего дня снять отметку о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации машины можно без перерегистрации авто.

Накануне Кабмин опубликовал правила по временному порядку "растаможки" авто из стран Европы ("евроблях").