"Это походу плов": Гройсмана раскритиковали за фото необычной кутьи

7 января 2019, 12:30

Владимир Гройсман поздравил верующих, опубликовав в соцсетях фото с кутьей из риса.

Владимир Гройсман выложил фото с необычной кутьей / Фейсбук В.Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил верующих с Рождеством, опубликовав в соцсетях фото с кутьей из риса.

"В Украине есть хорошая традиция на Сочельник - когда на небе появляется первая звезда, вся семья собирается вместе на праздничный ужин. Пусть в этот предрождественский час будут мир, любовь и единство в семьях и во всей нашей Украине", - написал Гройсман под фото, размещенном на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что фото с необычной кутьей вызвало неоднозначную реакцию в Сети:

"Это не кутя! Это рис!", "Якого хрєна там рис робить?", "С каких пор рис в куте?", "Поминальна кутя?", "Кутя, це пшениця, а не пшоно чи рис", "Шо за єврейська кутя? Шей з миндальом та брусникою? Та шей на рисовій базі... Хватить нам реформ", "Що за каша?", "Якесь китайське", "Це походу не кутя, а плов", - пишут пользователи в комментариях под поздравлением Гройсмана в соцсетях.

Ранее Гройсман поздравил Днепр с днем города фотографией Киева. Премьер разместил в соцсети фотографии городских пейзажей с подписью "З днем міста!".

Напомним, Гройсман также оконфузился, раздавая очередные обещания.

Также в Сети было популярно видео, на котором Гройсман перепутал артиста Monatikа с кандидатом в депутаты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Рождество кутья Владимир Гройсман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
12:30
"Это походу плов": Гройсмана раскритиковали за фото необычной кутьи
11:58
Американский десантный корабль c морпехами вошел в Черное море
11:40
Патриарх Кирилл пришел в бешенство после передачи томоса ПЦУ
11:25
"Е**нутый": в метро Киева парень прыгнул на рельсы перед поездом Видео
11:00
Филарет рассказал, когда ПЦУ признают патриархатом Видео
10:46
ПЦУ запустила свой сайт
10:43
"Нет справедливости": задержанный за убийство двух студенток в Харькове оставил записку Фото Видео
10:26
В Софии Киевской проходит молитва за ПЦУ: прямая трансляция Видео
10:05
"Сатанинская кровь": в РПЦ пригрозили Вселенскому патриарху анафемой
09:26
Порошенко позвал украинцев на молитву на Софийской площади в Киеве
09:02
В Раде сделали важное заявление по переходу храмов УПЦ МП в ПЦУ
08:47
Томос - это не то, что Порошенко официально обещал мнение
08:22
В Украине выбрали слово 2018 года
07:59
Американские военные разорвали на части флаг Литвы
07:42
"Яма становится все глубже": эксперт объяснил критическое положение экономики Украины
07:31
Экс-президент Чехии назвал Украину "крупнейшей проблемой" в мире
07:13
Оригинальные поздравления с Рождеством 2019: короткие смс и открытки Фото
06:58
После Томоса Кремль не успокоился и уже готовит новый сценарий мнение
06:34
Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака
06:01
Нибиру рядом: Сеть напугало видео с "планетой-убийцей" Видео
05:40
Эксперт предупредил о новых провокациях России у берегов Крыма Видео
05:31
Политолог назвал главный провал украинских властей после Евромайдана
05:02
Ученые рассказали, чем именно полезен секс с похмелья
04:28
"Булки хороши": Вика из "НеАнгелов" покрасовалась в купальнике на снегу Видео
03:55
В РФ создали духи с Путиным и разозлили Кремль
03:19
Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Испании
02:05
Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й год Видео
01:10
Топ-5 надежных и легких методов поправить здоровье
00:32
Главную новогоднюю елку Севастополя украсили пластиковыми бутылками и стаканами
06 января, воскресенье
23:50
Россияне готовят провокации из-за томоса: украинские священники разразились предупреждением
23:19
"Вы родились для Христа": патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством
23:05
СМИ уличили россиян в создании новой сети шпионов в Великобритании
22:46
Лайнер с томосом об автокефалии прибыл в Киев - СМИ
21:46
Адвокат рассказал, когда Януковичу вынесут приговор по делу о госизмене
20:58
"Бешеный бык против итальянского жеребца": Сталлоне показал, как боксирует с Де Ниро
20:37
После блинов с лопаты: Россияне устроили давку из-за новогодних бесплатных конфет- опубликовано видео Видео
19:56
"Христианское единство - единство государства": Греко-католики поздравили ПЦУ с получением томоса
19:30
Представитель Варфоломея разъяснил, как ПЦУ будет зависеть от Вселенского патриархата Видео
19:09
В Китае испытали новейшую "Мать всех бомб": опубликовано видео Видео
18:45
Автокефалия ПЦУ: эксперт назвал "наиболее болезненное положение" томоса Видео
18:16
"Должна разоружиться": Берлин поставил Москве ультиматум по ракетному договору Видео
17:56
Британский министр пояснил, почему Черное море не принадлежит России
17:50
"Анафема" и "сатанинское зелье": в РПЦ взбесились из-за томоса для Украины Видео
17:31
Экс-участница "Дом-2" завела фанатов откровенными фото в сугробах Фото
16:58
В Черкасской области еще одна община УПЦ МП присоединилась к ПЦУ Видео
16:47
Парубий рассказал, когда томос привезут из Стамбула в Киев Видео
16:25
"Я **** ваших матерей": звезда Баварии угодил в скандал после того, как отведал стейк за 1200 евро Видео
16:00
Пьяными разбирали гранату: стали известны подробности смертельного взрыва в Мариуполе Фото
15:46
В Раде предложили переименовать улицы в Киеве в честь Варфоломея и Филарета
15:37
Первое солнечное затмение 2019: опубликованы яркие фото и видео Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять