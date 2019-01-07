"Это походу плов": Гройсмана раскритиковали за фото необычной кутьи

Владимир Гройсман выложил фото с необычной кутьей / Фейсбук В.Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил верующих с Рождеством, опубликовав в соцсетях фото с кутьей из риса.

"В Украине есть хорошая традиция на Сочельник - когда на небе появляется первая звезда, вся семья собирается вместе на праздничный ужин. Пусть в этот предрождественский час будут мир, любовь и единство в семьях и во всей нашей Украине", - написал Гройсман под фото, размещенном на своих страницах в соцсетях.

Отметим, что фото с необычной кутьей вызвало неоднозначную реакцию в Сети:

"Это не кутя! Это рис!", "Якого хрєна там рис робить?", "С каких пор рис в куте?", "Поминальна кутя?", "Кутя, це пшениця, а не пшоно чи рис", "Шо за єврейська кутя? Шей з миндальом та брусникою? Та шей на рисовій базі... Хватить нам реформ", "Що за каша?", "Якесь китайське", "Це походу не кутя, а плов", - пишут пользователи в комментариях под поздравлением Гройсмана в соцсетях.

Ранее Гройсман поздравил Днепр с днем города фотографией Киева. Премьер разместил в соцсети фотографии городских пейзажей с подписью "З днем міста!".

Напомним, Гройсман также оконфузился, раздавая очередные обещания.

Также в Сети было популярно видео, на котором Гройсман перепутал артиста Monatikа с кандидатом в депутаты.