"Какой-то позор": Гройсман поздравил Днепр с днем города фотографией Киева

Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман в субботу, 8 сентября, поздравил в Facebook с днем города ряд украинских населенных пунктов - Луганск, Николаев, Луцк, Житомир и Днепр.

Премьер разместил в соцсети фотографии городских пейзажей с подписью "З днем міста... !"

Не обошлось без конфуза. Издание "Страна.ua" обратило внимание, что на фото с поздравлением днепрян оказался вид на левый берег Киева с мостом Патона.

"Это ведь не Днепр", "Мне одному показалось, что это левобережка?" "Вот прям не помню, где в Днепре такой вид? Может кто подскажет", "Березняки, Киев", "Это просто позор какой-то, друзья, уберите это фото, потому что это не Днепр" - пишут пользователи в комментариях.

Позже фото заменили. Теперь оно выглядит вот так:

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