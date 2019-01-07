Украина подала на РФ иск в ЕСПЧ из-за задержания моряков

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Украина подала на Россию иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания 24 моряков около Керченского пролива 25 ноября.

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - написал он.

По его словам Россия нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о правах человека.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.