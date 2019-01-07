"Дожили-добились": В Андреевской церкви впервые провели богослужение на четырех языках

Андреевская церковь / Bodo Life

В Андреевской церкви прошло рождественское богослужение на четырех языках - украинском, греческом, старославянском и английском.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ТСН. Согласно обнародованным данным, рождественский молебен возглавил экзарх Вселенского патриархата в Украине епископ Иларион. Кроме того, во время богослужения упоминали имя Вселенского патриарха Варфоломея, который получил в Андреевской церкви собственную резиденцию.

Напомним, ранее власти Украины передали Андреевскую церковь Вселенскому патриархату для совершения богослужений и проведения религиозных обрядов. Позднее экзарх патриарха Варфоломея разъяснил, как ПЦУ будет зависеть от Вселенского патриархата.