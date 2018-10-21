Архиепископ объяснил, зачем Порошенко передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Архиепископ Евстратий (Зоря) / "Главред"

Передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату обусловлено восстановлением в Украине ставропигии - церковной структуры, которая станет посредником между единой поместной Украинской православной церковью и Константинополем.

Об этом во время чата на "Главреде" рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Евстратий (Зоря).

"В Украине восстановлена ставропигия, то есть автономная церковная структура, которая напрямую подчиняется Вселенскому патриарху. Фактически эта структура должна быть своеобразным посольством Вселенского патриарха, назначение которого - способствовать более эффективному взаимодействию Украинской церкви со Вселенским патриархатом", - сказал архиепископ.

По его словам, ставропигия должна осуществлять не только дипломатические, но и религиозные функции, то есть проводить богослужения.

"А для этого нужен храм. Если государство как собственник и Вселенский патриархат как тот, кто образует ставропигию, достигли соглашения, что таким храмом может быть Андреевская церковь, то со стороны нашей церкви возражений нет", - заключил он.

Читайте такжеВ Софии Киевской категорично высказались о передаче Андреевской церкви КонстантинополюНакануне представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко сообщила, что президент намерен предложить Верховной Раде передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенского патриархата.

"На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху как символический жест, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью", - сказала она.

Сам Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и ускорит получение томоса об автокефалии УПЦ.

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить богослужения Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал Порошенко.

В четверг, 18 октября, Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№9208) "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".