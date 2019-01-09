"Гниды": нардеп рассказал об ограблении его квартиры

Народный избранник показал фотографию с места преступления.
Внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко пожаловался, что его квартиру ограбили.
Политик сообщил о преступлении в Facebook и показал фотографию, на которой запечатлены разбросанные вещи.
"Ограбили квартиру. Гниды", — написал нардеп и не уточнил другие подробности преступления.
Ранее стало известно, что в центре Киеве у жены бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха — Марины — из автомобиля украли большую черную сумку. Преступление было совершено напротив Центрального универмага.