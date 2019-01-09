"Гниды": нардеп рассказал об ограблении его квартиры

Виктор Кривенко сообщил об ограблении квартиры / facebook.com/viktor.kryvenko.1

Внефракционный народный депутат Украины Виктор Кривенко пожаловался, что его квартиру ограбили.

Политик сообщил о преступлении в Facebook и показал фотографию, на которой запечатлены разбросанные вещи.

"Ограбили квартиру. Гниды", — написал нардеп и не уточнил другие подробности преступления.

Виктор Кривенко сообщил об ограблении квартиры / facebook.com/viktor.kryvenko.1

Ранее стало известно, что в центре Киеве у жены бывшего премьер-министра Анатолия Кинаха — Марины — из автомобиля украли большую черную сумку. Преступление было совершено напротив Центрального универмага.