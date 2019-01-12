Омбудсмен Рады сказала, как Путин будет использовать захваченных украинских моряков

12 января 2019, 16:18

Президент России хочет повысить свою популярность на родине, полагает чиновница.

Людмила Денисова полагает, что Владимир Путин будет использовать захваченных украинских моряков как предмет торга
Владимир Путин будет использовать захваченных украинских моряков как предмет торга, полагает Людмила Денисова / Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что президент РФ Владимир Путин будет использовать захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков в качестве предмета торга.

Российский лидер запускает слухи о возможном обмене украинских моряков, чтобы увидеть реакцию Украины, рассказала омбудсмен в интервью Прямому.

По ее мнению, президент России с помощью захваченных украинцев хочет повысить свою популярность среди соотечественников.

"Я думаю, что… Путин — он наших моряков будет как предмет торга использовать для того, чтобы повысить свою политическую популярность в своей собственной стране… И поэтому об обмене, я думаю, он запускает (информацию о возможном обмене украинских моряков — Ред.) — как мы отреагируем на это ...", — заявила чиновница.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка, трое из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.

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Россия Керчь моряки Владимир Путин Людмила Денисова
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