Омбудсмен Рады сказала, как Путин будет использовать захваченных украинских моряков

Владимир Путин будет использовать захваченных украинских моряков как предмет торга, полагает Людмила Денисова / Reuters

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что президент РФ Владимир Путин будет использовать захваченных россиянами в Керченском проливе украинских моряков в качестве предмета торга.

Российский лидер запускает слухи о возможном обмене украинских моряков, чтобы увидеть реакцию Украины, рассказала омбудсмен в интервью Прямому.

По ее мнению, президент России с помощью захваченных украинцев хочет повысить свою популярность среди соотечественников.

"Я думаю, что… Путин — он наших моряков будет как предмет торга использовать для того, чтобы повысить свою политическую популярность в своей собственной стране… И поэтому об обмене, я думаю, он запускает (информацию о возможном обмене украинских моряков — Ред.) — как мы отреагируем на это ...", — заявила чиновница.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка, трое из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.