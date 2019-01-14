"Тревожный звоночек": политолог объяснил, почему Украина живет в "реальности 2014 года"

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года продемонстрировал "абсолютную оторванность украинских политических элит от реальности", которая за последние пять лет изменилась.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса в интервью Апострофу.

"Украина живет 2014 годом. Значительная часть украинских элит, власти не понимают, что мир изменился за последние четыре года. И эти заявления после Керченского кризиса о перекрытии Босфора для России, о заведении кораблей НАТО в Азовское море, о развертывании военной миссии НАТО в Черном море - совершенно оторваны от реальности. Они показали, что у нас не понимают, что прошло четыре года, и мир изменился. Еще по состоянию на 2014 год сменились правительства государств, изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более - Украиной. Керченский кризис зафиксировал то, настолько у нас живут прошлым и не видят реальности - мир меняется, и соответственно нужно менять свою тактику, месседжи, коммуникационную политику, подход к сотрудничеству с европейцами. Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд", - сказал Куса.

По мнению эксперта, реакция на инцидент в Керченском проливе "очень ярко" продемонстрировала, что Запад сегодня не готов пойти на конфронтацию с Россией.

"Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной", - предупредил он.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.