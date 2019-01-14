"Тревожный звоночек": политолог объяснил, почему Украина живет в "реальности 2014 года"

14 января 2019, 04:52

По мнению эксперта, реакция на инцидент в Керченском проливе "очень ярко" продемонстрировала, что Запад сегодня не готов пойти на конфронтацию с Россией.

Катера, буксир
Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года продемонстрировал "абсолютную оторванность украинских политических элит от реальности", которая за последние пять лет изменилась.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса в интервью Апострофу.

"Украина живет 2014 годом. Значительная часть украинских элит, власти не понимают, что мир изменился за последние четыре года. И эти заявления после Керченского кризиса о перекрытии Босфора для России, о заведении кораблей НАТО в Азовское море, о развертывании военной миссии НАТО в Черном море - совершенно оторваны от реальности. Они показали, что у нас не понимают, что прошло четыре года, и мир изменился. Еще по состоянию на 2014 год сменились правительства государств, изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более - Украиной. Керченский кризис зафиксировал то, настолько у нас живут прошлым и не видят реальности - мир меняется, и соответственно нужно менять свою тактику, месседжи, коммуникационную политику, подход к сотрудничеству с европейцами. Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд", - сказал Куса.

По мнению эксперта, реакция на инцидент в Керченском проливе "очень ярко" продемонстрировала, что Запад сегодня не готов пойти на конфронтацию с Россией.

"Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной", - предупредил он.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Запад Керченский пролив Илья Куса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:52
"Тревожный звоночек": политолог объяснил, почему Украина живет в "реальности 2014 года"
04:02
Ольга Бузова может представить Россию на Евровидении-2019: сеть в шоке
03:06
Как варить глинтвейн: оптимальные рецепты глинтвейна
02:15
"Нелегкая добыча": генерал-разведчик дал прогноз по атаке РФ на Украину Видео
01:33
Президент наградил орденами трех митрополитов ПЦУ Видео
01:01
В Польше рассказали о тяжелом состоянии раненого ножом мэра Гданська Видео
00:38
В МИД Германии отреагировали на угрозы США о санкциях из-за Северного потока-2
00:16
Украинские колядки и воспевание Крымского моста: в Крыму с песнями и танцами отпраздновали старый Новый год Видео
13 января, воскресенье
23:56
Украинец получил обморожение при попытке бегства в Россию
23:38
В Украине подтвердили отсутствие томоса у РПЦ Видео
23:17
Лана Дель Рей растрогала новой песней об одиночестве Видео
22:49
Мэра Гданська тяжело ранили ножом во время концерта Видео
22:21
В РПЦ ответили на требование Порошенко "показать свой томос" Видео
21:48
Экс-глава СБУ стал кандидатом в президенты
21:20
"Так выглядит рай!": Осадчая показала потрясающие фото с отдыха на острове Фото
20:52
Будущее красоты: презентованы новейшие технологии для усовершенствования лица и тела Видео
20:28
"Все правильно: увидел – мочи": в Минске выгнали из метро ряженого пророссийского "казака" Видео
20:01
В Польше консул спасла дочь погибшего украинского журналиста от детского дома
19:36
Митрополит Макарий отказался от предложения стать почетным гражданином Львова из-за Филарета
19:07
Польша намерена построить остров в Калининградском заливе: в России паникуют
18:41
"Жмут независимых": российский рэпер пожаловался на беспредел от российских чиновников
18:24
Асфальт в лужи: в Киеве коммунальщики озадачили странным ремонтом дорог Видео
17:55
Еще в одной общине Украины из церкви выгнали "московских попов" Фото Видео
17:24
В Минобороны назвали число военных, погибших за год от подрыва мин на Донбассе Видео
16:57
В Украине обвинили РФ: усиливает позиции в Крыму для контроля Приазовья Видео
16:42
"Садисты" и "сволочи": в Донецкой области устроили жестокие собачьи бои Видео
16:13
Скандал на Волыни: из храма выгнали священников УПЦ МП Фото Видео
15:52
Лобода закатила скандал в российскому аэропорту: опубликовано видео Видео
15:41
В полиции назвали причину мощного пожара на химзаводе на Прикарпатье Фото Видео
15:34
Киевлян предупредили о нашествии мышей и крыс
15:06
Увеличилось число жертв мощного взрыва в центре Парижа Фото Видео
15:03
В РФ взбесились из-за планов Украины купить турецкие беспилотники
14:22
Порошенко предложил РПЦ "померяться" томосами Видео
14:15
В Беларуси захотели избавиться от росТВ
13:57
Звездный разрыв: названа дата расставания Пугачевой с Галкиным
13:25
Метели и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Видео
13:20
Порошенко отвез томос в Винницу и напомнил украинцам о "ярме московской империи"
12:57
Twitter отличился скандальным решением по Крыму Видео
12:44
Порошенко заявил о невозможности остановить Украину
12:31
Украина готова поставлять воду в Крым – Тука Видео
12:13
Пьяный житель Чугуева выбросил 5-летнего сына из окна 4-го этажа
11:58
Канонизация Бандеры: у Варфоломея высказались о радикальных предложениях ПЦУ Видео
11:36
Справил нужду: криворожанин получил два года тюрьмы за надругательство над флагом
11:26
В жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен: в полиции рассказали детали Фото Видео
11:10
Как война и холодильник похоронят следующую власть мнение
10:58
"Совсем кукуха уехала": Черный Ленин насмешил новым спичем с критикой главарей "ДНР" Видео
10:27
Мощные магнитные бури в январе: эксперт рассказал, как защититься Видео
10:23
Под Черниговом перевернулся автобус Киев - Москва Видео
09:43
Порошенко "завалил" украинские города рекламой томоса
08:59
Як привітати зі Старим Новим роком 2019 та Василем: яскраві листівки та добрі віншування Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять