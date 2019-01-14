Медики рассказали, когда в Украине грянет пик эпидемии гриппа

Грипп. Иллюстративное фото / УНИАН

Украинские эпидемиологи дали прогноз по поводу того, когда жителям страны стоит ожидать пика эпидемии гриппа и ОРВИ.

"Пик эпидемии ожидается к концу этого месяца и в феврале", − заявила Алла Мироненко (доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского), сообщает "Факты".

По ее прогнозу, резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ стартует лишь тогда, когда дети и молодежь приступят к учебе – со второй половины января.

Напомним, ранее украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства.