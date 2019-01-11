Украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства: что надо знать

Украинцы разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства

Украинцы с этого года в аптеки смогут возвращать некачественные лекарства в аптеки, получая обратно свои деньги. Но есть один нюанс: придется подтвердить несоответствие лекарств лабораторно.

Делать такой анализ должны бесплатно и не дольше, чем за неделю. Займутся этим специалисты Гослекслужбы, отмечается в сюжете ТСН.

Для покупателя главное – сохранить чек, иначе возврата денег он не дождется.

Первое правило покупателя – сохранять чек, без которого возврат денег будет невозможным.

На основании выводов лабораторий покупатель сможет обратиться – с чеком – в аптеку и требовать либо денежной компенсации, либо замены препарата на другой.

Ранее в Украине запретили еще два популярных медицинских препарата. Препарат, рименяемый при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов, был ввезен в Украину с нарушением требований законодательства.

Также в Украине запретили препарат от отравлений "Энтеросгель". Запрет носит временный характер.

Напомним, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.

Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой". Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский ставит всем в пример медицину еще царской России.

Стоит напомнить, что Лисовский — не первый российский политик, который советует россиянам ратует за народные средства вместо "буржуйских" западных лекарств. Так, в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств. "А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте", — призвал он в эфире одного из каналов.