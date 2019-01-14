"Рагульство": елку в Верховной Раде украсили гривнами

Номинал купюр - 20, 10, 5 и 1 гривна.
Новогоднюю елку, установленную в столовой Верховной Рады, кроме традиционных елочных игрушек - шариков и "дождика" - украсили бумажными гривнами, номиналом 20, 10, 5 и 1 гривна.
Фото елки опубликовал глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook.
"В Верховной Раде даже елка в столовой и та вся в деньгах...", - написал Дорошенко.
В комментариях к посту пользователи назвали идею "рагульством".
Ранее из McDonald's в Верховную Раду доставили еду в пакетах с надписями XYU.