Инцидент в Керченском проливе: адвокат объяснил желание РФ закрыть заседания по делу украинских моряков

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Российская сторона хочет закрыть судебные заседания по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков, поскольку сомневается в законности своих действий.

Об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире телеканала NewsOne.

"Мы отстаиваем позиции прозрачного и открытого судебного заседания. Если российским властям нечего скрывать, то зачем закрывать судебное заседание", - сказал Полозов.

Адвокат надеется, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову пустят на суд. В противном случае, это, считает Полозов, в полной мере покажет нежелание властей РФ действовать согласно закону.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.