"По четверкам": адвокат захваченных РФ украинских моряков сообщил о странном решении суда

14 января 2019, 18:37

Его подзащитный, Денис Гриценко, будет завтра на суде совместно с Власюком, Зинченко и Драчом.

Катера, буксир
Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Московский горсуд рассмотрит во вторник, 15 января, продление ареста захваченным РФ украинским морякам, разбив их на группы по четыре человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

"На сайте Московского городского суда появилась информация о завтрашних судах по продлению стражи военнопленным морякам. Суды будут проводить заседания, разбив моряков по четверкам", - сказал Полозов.

Его подзащитный, Денис Гриценко, будет завтра на суде совместно с Власюком, Зинченко и Драчом.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Украина Москва Полозов Керченский пролив
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