"Власть не знает, что ищет": в Киево-Печерской лавре ответили на обвинения в пропаже икон

Митрополит Павел / УНИАН

Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил о том, что все иконы, об исчезновении которых сообщили в Министерстве культуры, находятся на месте в Киево-Печерской лавре.

На брифинге в Киеве он подчеркнул, что когда иконы были отреставрированы, то их регистрационные номера не сохранились.

В то же время представители УПЦ МП отметили, что в министерстве сами не знают, что ищут, поскольку в 90-х годах все писалось как попало и точных записей нет, сообщает Украинская правда.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что не видел икон об исчезновении которых заявили в Минкульте и подчеркнул, что подобные заявления делаются, чтобы заставить представителей УПЦ МП перейти в Православную церковь Украины.

"Я не могу сказать полностью, до конца сказать трудно. Я не видел этих икон были простые литографии. Есть только один вопрос - забрать у нас лавру", - сказал митрополит Павел.

Он добавил, что слухи о подмене мощей в лавре распускают греко-католики.

"Государство не должно диктовать, куда мне идти. Не надо шельмовать Москвой, кто любит Путина - это их право... А то в Украине Путина вспоминают чаще, чем Бога", - резюмировал он.

Напомним, ранее в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры назвали ценности, которых не досчитались во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре.