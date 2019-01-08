В Минкульте заявили о краже икон из Киево-Печерской лавры

Евгений Нищук призвал общественность не делать преждевременные выводы до окончания расследования / Уніан

Министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили отсутствие нескольких ценных икон.

В прямом эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале Прямой глава министерства заявил, что на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов и инициировано открытие уголовного производства.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", - заявил Нищук.

По словам министра, после выяснения следствием всех обстоятельств будет организован для СМИ брифинг по данному инциденту. Он добавил, что преждевременные выводы о виновниках делать рано.

"Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в более ранее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - сказал чиновник.

Как ранее сообщалось, Нищук дал распоряжение работникам музеев провести полную проверку и перепись всех икон, а также иных культурно-исторических ценностей, находящихся в храмах, которые относятся к Украинской православной церкви (МП).