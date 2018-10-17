Глава Минкультуры Нищук потребовал проверить все иконы с ценностями в храмах УПЦ МП

Евгений Нищук / Уніан

Глава украинского Минкульта Евгений Нищук дал распоряжение работникам музеев провести полную проверку и перепись всех икон, а также иных культурно-исторических ценностей, находящихся в храмах, которые относятся к Украинской православной церкви (МП).

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Украинские новости". Согласно обнародованным данным, ревизия ценностей может быть осуществлена в срок до 17.00 18 сентября. Такое решение Нищук принял после того, как к нему официально обратился нардеп из фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Юрий-Богдан Шухевич. Депутат опасался возможной угрозы незаконного вывоза культурных ценностей из храмов/церквей/соборов УПЦ (МП).

Читайте такжеКиевсовет призвал снести незаконный храм УПЦ МП на ДесятинкеКроме того, Шухевич предложил инвентаризацию начать с Почаевской и Киево-Печерской Лавры. Также нардеп предложил установить круглосуточный контроль правоохранителей над вывозом имущества из храмов УПЦ (МП).

Во все исторические заповедники, относящиеся к сфере управления Минкультуры, была отправлена соответствующий служебный документ, подписанный заместителем главы Управления охраны культурного наследия и главой Отдела разрешительной и согласительной документации в сфере охраны культурного наследия ведомства Богданом Моцей.

Обращение Юрия-Богдана Шухевича / "УН"

Обращение Юрия-Богдана Шухевича / "УН"

Документ Минкульта/ "УН"

Напомним, ранее сообщалось о том, что Нищук рассказал об украинском кино без российских актеров.