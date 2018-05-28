Нищук рассказал об украинском кино без российских актеров

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что возглавляемое им ведомство намерено поддержать стартап по созданию украинских фильмов и телесериалов без участия актеров из России.

"Мы объявили сейчас конкурс не только на кинопроекты, но и новый стартап в поддержку и создание украинских телевизионных сериалов, с условием, или запретом привлечения артистов из России", - цитирует чиновника Укринформ.

По словам министра, новые украинские кинопродукты будут сняты исключительно на национальном языке. Он подчеркнул, что для участия в съемках будут привлекать актеров отечественных театров и попросил руководство не препятствовать данной инициативе.

"Одна из причин, почему молодежь сейчас идет в театр, она идет смотреть на знакомые лица, которые видела в кино, на телевидении. Пусть они (актеры театров – 24 канал) идут, становятся звездами, это нормально, в этом также определенная коммерческая выгода, менеджмент", – добавил Нищук.

Напомним, критики назвали самые ожидаемые премьеры предстоящего лета. Возглавляет рейтинг лента "Мстители: Война бесконечности".