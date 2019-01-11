Названы исчезнувшие из Киево-Печерской лавры религиозные ценности

Из заповедника исчезли восемь икон, деревянная чаша и крест / Фото: Радио Свобода

Заместитель председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры, бывший член общественного совета при Министерстве культуры Украины Богдан Кожушко перечислил ценности, которых не досчитались во время последней инвентаризации в Киево-Печерской лавре.

"Отсутствуют восемь икон. Все иконы 19 века. Отсутствует также деревянный потир (чаша – ред.) и крест", - цитирует Кожушко Радио Свобода.

По словам эксперта, точная стоимость исторических ценностей еще не установлена.

"В том списке, что мне дали, нет оценки стоимости пропавших вещей", - отметил он.

Как ранее сообщалось, министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили отсутствие нескольких ценных икон.

Позже появилась информация, что в результате проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника комиссия от Министерства культуры Украины недосчиталась десяти предметов.