В Минкульте выяснили количество исчезнувших предметов в Киево-Печерской лавре

В Лавре недосчитались исторических ценностей / zags.kiev.ua

В результате проверки в основном и научно-вспомогательном фондах Киево-Печерского историко-культурного заповедника комиссия от Министерства культуры Украины недосчиталась десяти предметов.

Руководитель пресс-службы Минкульта Юлия Даценко заявила, что в период с 1988 по 2000 Киево-Печерским историко-культурным заповедником было передано в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру мужского монастыря Украинской православной церкви МП 829 предметов.

"Проверкой установлено наличие и точное местонахождение 815 предметов, 14 предметов не обнаружено. После завершения проверки представителями монастыря было дополнительно предоставлено на осмотр 4 предмета из числа тех, которые не были обнаружены", - констатировала Даценко.

Представитель Минкульта подчеркнула, что в связи с пропажей в Киево-Печерской лавре десяти предметов было инициировано обращение в правоохранительные органы. Отмечается, что проверка проводилась в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.

Как ранее сообщалось, министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили отсутствие нескольких ценных икон.

Напомним, Нищук дал распоряжение работникам музеев провести полную проверку и перепись всех икон, а также иных культурно-исторических ценностей, находящихся в храмах, которые относятся к Украинской православной церкви (МП).